China will Militäretat "um etwa sieben Prozent" steigern

04.03.2017 Peking. China will seinen Militäretat in diesem Jahr "um etwa sieben Prozent" erhöhen. Das sagte die Volkskongress-Sprecherin Fu Ying heute in Peking. Die vergleichsweise zurückhaltende Erhöhung liegt damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. 2016 war ein Zuwachs von 7,6 Prozent auf 954 Milliarden Yuan, heute umgerechnet rund 130 Milliarden Euro, im Etat eingeplant. Es war so wenig wie seit 2010 nicht mehr. China gibt heute mehr für sein Militär aus als seine Nachbarn Japan, Südkorea, die Philippinen und Vietnam zusammen. Nur die USA haben einen höheren Verteidigungshaushalt.