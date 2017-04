China schießt ersten Raumfrachter ins All

20.04.2017 Wenchang. China will heute vom neuen Weltraumbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan seinen ersten Raumfrachter ins All schicken. Der Jungfernflug von "Tianzhou 1" ist ein wichtiger Schritt für den Bau der geplanten chinesischen Raumstation, die um das Jahr 2022 fertiggestellt werden soll. Sollte die Internationale Raumstation ISS wie geplant 2024 ihren Dienst einstellen, wäre China dann die einzige Nation mit einem Außenposten im All. Das Cargo-Raumschiff wird den Plänen nach an dem chinesischen Raumlabor "Tiangong 2" andocken, das gegenwärtig die Erde umkreist.