Chefredakteur: Diplomatenbesuch für Yücel psychologisch wichtig

04.04.2017 Berlin. Der Chefredakteur von "WeltN24", Ulf Poschardt, ist erleichtert, dass sein seit Wochen in türkischer Einzelhaft sitzender Korrespondent Deniz Yücel endlich Besuch von deutschen Diplomaten bekommt. Das sei auch aus psychologischer Sicht sehr wichtig, sagte Poschardt im rbb-Inforadio. Yücel sitze in Einzelhaft, und er sei ein sehr kommunikativer Kollege. Rund sieben Wochen nach der umstrittenen Festnahme des deutsch-türkischen Journalisten Yücel gestattet die Türkei deutschen Diplomaten erstmals Zugang zu dem Inhaftierten. Generalkonsul Georg Birgelen will ihn heute im Gefängnis besuchen.