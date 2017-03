Cavusoglu spricht am Abend in Residenz des Generalkonsuls in Hamburg

07.03.2017 Hamburg. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu will nach Angaben der Veranstalter am Abend in der Residenz des türkischen Generalkonsuls in Hamburg-Uhlenhorst sprechen. Er werde dort gegen 18 Uhr erwartet, sagte ein AKP-Sprecher der dpa. Auch die Polizei bestätigte dies. Anschließend wird er nach Angaben des Veranstalters nach Berlin weiterreisen. Gestern war der für heute vorgesehene Veranstaltungssaal im Stadtteil Wilhelmsburg wegen Brandschutzmängeln gesperrt worden.