CSU wartet auf Seehofers Abschiedspläne

16.11.2018 München. Mit großer Spannung wird in der CSU die Ankündigung von CSU-Chef Horst Seehofer zum Ende seiner Amtszeit erwartet. Der 69-Jährige will nach Angaben von CSU-Generalsekretär Markus Blume im Laufe des Tages den Fahrplan für seinen Abschied von der Parteispitze bekanntgeben. Wann und in welcher Form sich Seehofer erklären wird, ist noch offen. Es wird aber davon ausgegangen, dass es nur eine schriftliche Erklärung geben wird und dass diese sich nur auf Seehofers Amt als Parteichef bezieht - nicht auf dessen Posten als Bundesinnenminister.