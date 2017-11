CSU fällt in Umfrage auf 37 Prozent

30.11.2017 München. Der Machtkampf in der CSU wirkt sich verheerend auf ihr Ansehen bei den bayerischen Wählern aus: Die CSU ist in einer aktuellen Umfrage auf 37 Prozent abgesackt. Nur noch 21 Prozent der Befragten sagten, Ministerpräsident und Parteichef Horst Seehofer solle "vorerst in beiden Ämtern weitermachen" - 26 Prozent wollen dagegen, dass er beide Ämter sofort aufgibt. Der Umfrage des GMS-Instituts für "17:30 SAT.1 Bayern" zufolge wollen nur noch 17 Prozent der Befragten weiterhin eine Alleinregierung der CSU.