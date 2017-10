CSU-Chef Seehofer: Gespräche mit CDU am Sonntag werden schwierig

05.10.2017 Ingolstadt. CSU-Chef Horst Seehofer geht mit "Zuversicht" in die Gespräche mit der CDU über die anstehenden Sondierungen mit FDP und Grünen. Trotzdem werde es am Sonntag schwierig werden, sagte der bayerische Ministerpräsident der Deutschen Presse-Agentur in Ingolstadt. "Wir haben eine breite Palette von Themen zu behandeln, vor allem soziale Themen, die Rente, die Pflege, die Mieten. Die Entwicklung der Mieten - das ist die zentrale Frage in den nächsten Jahren", betonte der CSU-Chef.