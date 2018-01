CIA-Chef: Russland wird sich in US-Wahlen einmischen

30.01.2018 London. Der Chef des US-Auslandsgeheimdiensts CIA rechnet damit, dass Russland versuchen wird, Einfluss auf die Kongresswahl in den USA im November zu nehmen. "Ich habe jede Erwartung, dass sie das weiter versuchen und tun werden", sagte Mike Pompeo in einem Interview der BBC. Die tatsächlichen Auswirkungen auf die Wahl würden nicht groß sein. Pompeo warnte zudem vor der Bedrohung durch das Atomprogramm des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un. "Wir reden darüber, dass er in einer Handvoll Monaten die Fähigkeit haben wird, Atomwaffen in die Vereinigten Staaten zu schicken."