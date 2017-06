CDU rügt SPD wegen schneller Abstimmung über Ehe für alle

28.06.2017 Berlin. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Spahn rügt, dass die SPD im Eiltempo über eine Öffnung der Ehe für Homosexuelle abstimmen lassen will. Dies sei "eine Form von Vertrauensbruch" seitens des Koalitionspartners, sagte er im ARD-"Morgenmagazin". Die Sozialdemokraten hielten sich nicht an die ursprüngliche Absprache der Koalition, zu dem Thema keine Beschlüsse zu fassen. Die SPD will die vollständige Gleichstellung homosexueller Paare noch in dieser Woche im Bundestag beschließen lassen.