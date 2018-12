CDU entscheidet über Merkel-Nachfolge an der Parteispitze

07.12.2018 Hamburg. An diesem Freitag will die CDU auf einem Bundesparteitag in Hamburg ihren neuen Vorsitzenden oder ihre neue Vorsitzende wählen - nach mehr als 18 Jahren Angela Merkel. Zur Wahl stehen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Letzterer gilt als chancenlos. Auf dem Parteitag können aber auch noch weitere Kandidaten vorgeschlagen werden. Erstmals seit 1971 entscheiden die CDU-Delegierten bei der Wahl ihres Vorsitzenden zwischen mehreren Kandidaten.