CDU: Weil sollte Konsequenzen ziehen - Für rasche Neuwahl

07.08.2017 Berlin. Die CDU verlangt vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil rasche Konsequenzen aus den jüngsten Entwicklungen im Abgasskandal. Weil habe die Vorwürfe gegen ihn bislang nicht entkräften können, sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber. Weil hatte eine Regierungserklärung zur VW-Affäre im Oktober 2015 vorab an den Autokonzern zu Prüfung gegeben. Die "Bild am Sonntag" berichtete, VW habe den Text zugunsten des Konzerns verändert - was Weil bestreitet. Tauber sprach sich für eine vorgezogene Landtagswahl parallel zum Bund am 24. September aus.