CDU Niedersachsen stimmt über Koalitionsvertrag mit SPD ab

20.11.2017 Hannover. Nach der SPD stimmt heute auch die CDU in Niedersachsen über die Annahme des gemeinsamen Koalitionsvertrages ab. Bei einem kleinen Parteitag wollen die Christdemokraten am Abend in Hannover entscheiden, ob sie dem 138 Seiten starken Papier zustimmen. Damit wäre der Weg für die Bildung einer großen Koalition aus SPD und CDU frei. Am Samstag hatte bereits die SPD-Basis dem Vertrag zugestimmt. Ministerpräsident Stephan Weil hatte sich am Donnerstag mit CDU-Landeschef Bernd Althusmann auf die Vereinbarung geeinigt.