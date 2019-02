14.02.2019 München. Der Schutz der europäischen Außengrenzen gehört für CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu den wichtigsten Herausforderungen der Europäischen Union. Europa müsse das Projekt Schengen, also die Abschaffung der stationären Grenzkontrollen an den europäischen Binnengrenzen, endlich vollenden, sagte sie am Abend bei der Münchner Europa Konferenz. "Schengen muss ein Sicherheitsversprechen für ganz Europa geben."