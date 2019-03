29.03.2019 Garbsen. Ein Bus mit Schulkindern und ein Auto sind in Garbsen bei Hannover zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurde mindestens ein Mensch schwer verletzt. "Wir gehen von weiteren Schwerverletzten und Leichtverletzten aus", sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Der Unfall geschah kurz vor Schulbeginn. Die Ursache für den Zusammenstoß war zunächst unbekannt. An der Rettungsstelle waren zahlreiche Helfer im Einsatz.