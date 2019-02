"Bunte Westen" wollen bundesweit mobil machen

16.02.2019 Berlin. Nach dem Vorbild der "Gelbwesten" in Frankreich will die deutsche Bewegung "Aktion #Bunte Westen" bundesweit protestieren. In mindestens 14 Städten sind Demonstrationen und Kundgebungen geplant, wie das von Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht initiierte Bündnis "Aufstehen" mitteilte. Unter dem Motto "Wir sind Viele. Wir sind vielfältig. Wir haben die Schnauze voll!" würden Tausende Teilnehmer erwartet. Zu den Forderungen gehöre bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bildung oder Pflege.