Bundesweite Durchsuchungen gegen rechte Szene

25.01.2017 Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft geht seit den frühen Morgenstunden gegen eine militante rechtsradikale Gruppe in Deutschland vor. In mehreren Bundesländern laufen Durchsuchungen, unter anderem in Niedersachsen, Berlin, Brandenburg, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr. Die Bundesanwaltschaft wollte im Laufe des Tages Details bekanntgeben. Zuvor hatte die Berliner Tageszeitung "B.Z." darüber berichtet.