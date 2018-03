Bundeswehrbericht: Große Herausforderungen bei Rüstung

20.03.2018 Berlin. Das Verteidigungsministerium sieht bei der Bundeswehr noch erhebliche Herausforderungen im Rüstungsbereich. Vor allem die erneute Fokussierung auf Landes- und Bündnisverteidigung erweise sich für die Truppe als Herausforderung. So steht es in dem am Abend veröffentlichten halbjährlichen Bericht des Ministeriums zu Rüstungsangelegenheiten. Die Analyse zieht auch eine positive Bilanz in Hinblick auf die von Ministerin von der Leyen eingeleiteten Reformen. Es gebe eine neue Qualität der Transparenz und so viele Rüstungsaufträge wie seit Jahrzehnten nicht mehr.