Bundesstraße mit Tomatensoße überflutet

26.01.2018 Überlingen. Unmengen an Tomatensoße haben die Bundesstraße 31n bei Überlingen am Bodensee überschwemmt und für eine stundenlange Vollsperrung gesorgt. Sie waren am Nachmittag aus einem umgekippten Tanklaster auf die Fahrbahn ausgelaufen, wie ein Polizeisprecher sagte. Erst kurz nach Mitternacht war die Straße von dem Gemüsesaft soweit gesäubert, dass sie wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte. Der Lastwagenfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus.