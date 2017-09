Bundespräsident Steinmeier nennt Geißler Versöhner und Vorbild

12.09.2017 Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem gestorbenen Ex-CDU-Generalsekretär Heiner Geißler eine jahrzehntelang prägende Politik für Deutschland bescheinigt. "Er war mit einer Leidenschaft Politiker und mit einer Hingabe Mitgestalter unseres Gemeinwesens, die selten zu finden waren und sind", schrieb Steinmeier in einem Kondolenzschreiben an Geißlers Witwe. Kanzlerin Angela Merkel würdigte Geißler als einen der markantesten Köpfe der Christdemokraten. Nach Angaben der Senioren-Union der CDU starb Geißler in seinem südpfälzischen Wohnort Gleisweiler im Kreise der Familie.