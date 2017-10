Brok rät zu Neuwahlen in Spanien und Katalonien

11.10.2017 Berlin. Nach der verschobenen Unabhängigkeitserklärung in Katalonien rät der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok zu Neuwahlen in Spanien und damit auch in Katalonien. Er würde Neuwahlen als den geeigneten Weg ansehen, sagte Brok im Südwestrundfunk. Möglicherweise werde der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy den Weg dafür schon heute frei machen. Eine Vermittlung der EU zwischen Katalonien und Spanien über eine Unabhängigkeit Kataloniens lehnte Brok ab.