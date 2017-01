Britisches Parlament darf über Brexit-Erklärung abstimmen

24.01.2017 London. In Großbritannien muss das Parlament über die Austrittserklärung aus der EU abstimmen. Das hat das höchste britische Gericht entschieden und ist damit der Regierung in die Quere gekommen. An dem Ausstieg aus der EU ist zwar nicht mehr zu rütteln. Die Regierung befürchtet aber zweierlei: Zum einen könnte das Mitspracherecht den Zeitplan für die Verhandlungen durcheinanderbringen. Zudem wird befürchtet, dass die Abgeordneten den Brexit verwässern und mehr EU-Nähe einfordern könnten.