Britische Filmpreise: "Roma" als bester Film prämiert

10.02.2019 London. Große Überraschung bei der Verleihung der britischen Filmpreise( Baftas): Den Preis für den besten Film erhielt in London der Film "Roma" des mexikanischen Regisseurs Alfonso Cuarón. Auch die Auszeichnung für den Besten Regisseur ging an Cuarón. Der Preis für die beste Hauptdarstellerin ging an Olivia Colman, die im Historienfilm "The Favourite" die englische Königin Anne spielt. Die Trophäe für den Besten Hauptdarsteller bekam Rami Malek für seine Rolle als Queen-Sänger Freddie Mercury im Musikfilm "Bohemian Rhapsody".