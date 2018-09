Briefwahlstimmen könnten Wahl in Schweden entscheiden

10.09.2018 Stockholm. Nach der Wahl in Schweden ist das Ergebnis so knapp, dass Briefwahlstimmen aus dem Ausland darüber entscheiden könnten, welches Lager die Regierung bilden kann. Weniger als ein halber Prozentpunkt liegt derzeit zwischen dem rot-grünen und dem liberal-konservativen Block, ein Mandat trennt sie. Doch bis Mittwoch werden noch Briefwahlstimmen und Stimmen aus dem Ausland gezählt, wie der Fernsehsender SVT berichtete. Im Ausland wohnende Schweden konnten in rund 250 Wahllokalen auf der ganzen Welt abstimmen.