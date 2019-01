Briefkasten von AfD-Landtagsabgeordnetem gesprengt

10.01.2019 Greifswald. Der Privat-Briefkasten des AfD-Landtagsabgeordneten Stephan J. Reuken ist in der Nacht mit Böllern gesprengt worden. Der Staatsschutz ermittle, da ein politischer Hintergrund der Tat nicht ausgeschlossen werden könne, sagte eine Polizeisprecherin. Mit schwarzer Farbe sei zudem das Wort "Nazischweine" an die Hauswand geschmiert worden. Am Montag war der AfD-Bundestagsabgeordnete und Chef des Landesverbands der AfD in Bremen, Frank Magnitz, bei einem Angriff schwer verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt.