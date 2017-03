Brexit: Weißes Haus reagiert verhalten auf Austrittserklärung

29.03.2017 Washington. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat verhalten auf die offizielle Austrittserklärung Großbritanniens aus der EU reagiert. "Wir respektieren den Willen der britischen Wähler", sagte Trumps Sprecher in Washington. Trump hatte sich noch im Wahlkampf für den Austritt Großbritanniens aus der EU stark gemacht und sich damit auf die Seite des Brexit-Lagers geschlagen. Die britische Premierministerin Theresa May hatte den US-Präsidenten Ende Januar in Washington besucht. Dabei wollte sie vor allem den Weg ebnen für ein bilaterales Freihandelsabkommen.