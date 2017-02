Brexit-Gesetz: Parlamentarier geben May Rückendeckung

02.02.2017 London. Das britische Parlament hat mit überraschend großer Mehrheit den Brexit-Kurs von Premierministerin Theresa May gestützt. Mit 498 zu 114 Stimmen sprachen sich die Abgeordneten des Unterhauses am Abend in London für den Brexit-Gesetzesentwurf aus. Damit ist allerdings nur die erste größere Hürde genommen. Die entscheidende Abstimmung ist in der kommenden Woche geplant. May will sich mit dem Gesetz von den Abgeordneten die Vollmacht für den Scheidungsantrag von der Europäischen Union geben lassen.