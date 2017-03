Brasilien beruhigt Importländer nach Fleischskandal

20.03.2017 Brasilia. Brasiliens Regierung sieht im Skandal um Gammelfleisch keine größere Gefahr für die knapp 160 Importländer von Fleisch aus dem südamerikanischen Land. Von 4837 Produktionsstätten stünden nach den bisherigen Ermittlungen 21 unter Verdacht, in illegale Praktiken verwickelt zu sein. Von diesen hätten aber nur sechs Fleisch exportiert, teilte die Regierung in Brasilia mit. Wie bekannt wurde, soll vergammeltes Fleisch mit chemischen Mitteln wieder ansehnlich gemacht und zurück in den Verkauf gebracht worden sein. 20 Verdächtigte wurden festgenommen.