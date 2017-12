Brandenburgs Innenminister: Unklar, ob Sprengkörper

01.12.2017 Potsdam. In dem am Potsdamer Weihnachtsmarkt gefundenen Paket waren nach Angaben von Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter Nägel. Es sei unklar, ob es sich um eine Attrappe oder einen Sprengkörper gehandelt habe, sagte der Innenminister in Potsdam. "Die Ermittlungen stehen ganz am Anfang." Das Paket wurde laut Schröter in eine Apotheke geliefert. Es sei möglich, dass weitere Pakete in die Umgebung geliefert wurden. Das werde derzeit untersucht. Rund um die Apotheke wurde ein Sperrbezirk von etwa 100 Metern eingerichtet.