15.11.2017 Bamberg. In der zentralen Aufnahmeeinrichtung Oberfranken für Asylbewerber in Bamberg ist am frühen Morgen Feuer ausgebrochen. Es gebe eine sehr starke Rauchentwicklung, wie die Polizei mitteilte. Die Hintergründe sind bisher unklar. Zur Zeit befinden sich nach Angaben der Regierung Oberfranken rund 1200 Menschen in der Unterkunft. Bis zu 3400 Menschen können dort untergebracht werden.