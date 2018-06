Brand in Londoner Wohnturm unter Kontrolle: Keine Verletzten

29.06.2018 London. Ein Wohnungsbrand in einem Londoner Hochhaus ist glimpflich ausgegangen. Das Feuer im zwölften Stock eines Wohnturms wurde schnell unter Kontrolle gebracht, wie die London Fire Brigade mitteilte. Verletzte gab es keine. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht klar. Der Vorfall rief Erinnerungen an die Grenfell-Tower-Katastrophe in der britischen Hauptstadt vor etwas mehr als einem Jahr wach. In dem Hochhaus im Westen der Stadt waren 72 Menschen bei einem Feuer ums Leben gekommen.