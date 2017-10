Brände in Kalifornien - Menschen auf der Flucht

09.10.2017 San Francisco. Schnell um sich greifende Buschbrände im Norden Kaliforniens haben Anwohner zur Flucht getrieben. In den bekannten Weinanbaugebieten um Napa und Sonoma Valley kämpften hunderte Feuerwehrleute gegen die Flammen an. Der Gouverneur des Westküstenstaates, Jerry Brown, rief den Notstand aus. Auf diese Weise sollen schnell Hilfsmittel und Helfer zur Verfügung gestellt werden. Tausende Häuser seien bedroht, so der Gouverneur. Nach Medienberichten sind etliche Gebäude bereits abgebrannt.