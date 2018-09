Boris Johnson greift May an und legt eigenen Brexit-Plan vor

28.09.2018 London. Der britische Ex-Außenminister Boris Johnson hat den Brexit-Kurs von Regierungschefin Theresa May heftig kritisiert und einen alternativen Plan zum Austritt Großbritanniens aus der EU vorgelegt. Johnsons Vorstoß in einem Gastbeitrag für den "Daily Telegraph" kommt kurz vor Beginn des Parteitags der britischen Konservativen an diesem Sonntag. Den sogenannten Chequers-Deal, mit dem May Grenzkontrollen zwischen Großbritannien und der EU nach dem Brexit verhindern will, bezeichnete Johnson als "moralische und intellektuelle Erniedrigung" für sein Land.