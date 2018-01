Boris Becker ruft zum Kampf gegen Rassismus auf

07.01.2018 Berlin. Nach den Beschimpfungen aus den Reihen der AfD gegen seinen Sohn Noah hat Boris Becker zum Kampf gegen Rassismus aufgerufen. In einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag" schrieb er: "Es ist Zeit, aufzustehen, den Finger zu heben und auf die Straße zu gehen. Hier und auf der ganzen Welt." Rassismus dürfe nicht länger hingenommen werden. Über den Twitter-Account des AfD-Abgeordneten Jens Maier war vor wenigen Tagen in Richtung Noah Becker gepostet worden: "Dem kleinen Halbneger scheint einfach zu wenig Beachtung geschenkt worden zu sein." Der Kommentar wurde später gelöscht.