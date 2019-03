Bohlen geht mit sechs Zusatzkonzerten auf Deutschland-Tour

25.03.2019 Berlin. Seine Comeback-Show am 31. August in Berlin ist ausverkauft - jetzt hat Sänger und Komponist Dieter Bohlen sechs weitere Konzerte angekündigt. In "Dieters Tagesschau" auf seinem Instagram-Account sagte der 65-Jährige : "Leute, vielen Dank für die 10 000 Karten, die in drei Tagen weg waren. Jetzt kommen die Zusatzkonzerte." Er wolle Lieder von Alexander Klaws, Chris Norman und Mark Medlock singen. "Ich will da nicht ein kleines Modern Talking machen. Es wird ein gigantomanisches, lustiges Dieter-Bohlen-35-Jahre-im Musikbusiness-Ding."