Bob Dylan hat Literaturnobelpreis entgegengenommen

01.04.2017 Stockholm. Bob Dylan hat in Stockholm den Literaturnobelpreis entgegengenommen. Die Jury habe Dylan den Preis am Nachmittag überreicht, sagte deren Mitglied Horace Engdahl dem Sender SVT. Mit der Auszeichnung hatte die Schwedische Akademie den Rockstar im Oktober für seine poetischen Neuschöpfungen in der amerikanischen Songtradition geehrt. Zur Preisverleihung war Dylan im Dezember aber nicht gekommen. Bei einem Treffen mit Mitgliedern der Nobeljury nahm der US-Amerikaner die Auszeichnung nun in Empfang. Dylan hält sich an diesem Wochenende für zwei Konzerte in Stockholm auf.