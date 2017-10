Bluttat in Hamburg: Zweijähriges Mädchen getötet

24.10.2017 Hamburg. Ein zweijähriges Mädchen ist nach Angaben der Polizei am Abend im Hamburger Ortsteil Neuwiedenthal getötet worden. Rettungskräfte konnten vor Ort laut Feuerwehr nur den Tod des Kindes feststellen. Die Mutter stand unter Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Augenzeugen berichten, dass der Vater auf der Flucht sei. Fahnder sollen mit einem Phantombild nach ihm suchen. Mitarbeiter der Spurensicherung suchten den Tatort in einem Mehrfamilienhaus ab.