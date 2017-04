Blitzmarathon bremst Raser - verstärkte Kontrollen

20.04.2017 München. Mit verstärkten Kontrollen ist die Polizei in mehreren Bundesländern verstärkt gegen Raser vorgegangen. In Bayern, Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Hessen, Thüringen und im Saarland lief der sogenannte Blitzmarathon, wie Polizeibehörden und Innenministerien der Länder mitteilten. Eine Bilanz ziehen die meisten Bundesländer heute. Viele der Messstellen wurden vorab online angekündigt. Mit der Aktion will die Polizei das Bewusstsein für Gefahrenstellen stärken. Vielerorts standen die Beamten deshalb an Alleen und vor Kitas, Schulen oder Senioreneinrichtungen.