Blitzeinschlag: Bahn auf Rheintalstrecke mit Problemen

12.07.2019 Baden-Baden. Ein Blitzschlag hat die Deutsche Bahn am Morgen auf der zentralen Rheintalstrecke zwischen Offenburg und Karlsruhe ausgebremst. Durch das Gewitter sei ein Stellwerk in Baden-Baden gestört, sagte ein Stuttgarter Bahn-Sprecher. Die Strecke sei zwar nicht gesperrt - die Züge könnten aber nicht mehr nach Signal fahren, sondern nur noch manuell per Funkbefehl. Dadurch komme es zu deutlichen Verspätungen, wenn auch nicht zu Ausfällen.