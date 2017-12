Biathlon: Dahlmeier kehrt ins Weltcup-Aufgebot zurück

05.12.2017 Leipzig. Die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin Laura Dahlmeier kehrt zum Weltcup in Hochfilzen ins deutsche Aufgebot zurück. Nach ihrem Verzicht auf die Rennen in Östersund wegen einer Erkältung steigt die beste deutsche Biathletin nun in den Olympia-Winter ein, wie der Deutsche Skiverband mitteilte. "Dass meine Form gleich bei einhundert Prozent sein wird, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich freue mich, dass es dann am Wochenende auch für mich losgeht", sagte Dahlmeier.