Bewohner von Houston befürchten weitere Wirbelstürme

02.09.2017 Houston. Bewohner von Houston befürchten, dass noch weitere Wirbelstürme die texanische Millionenmetropole heimsuchen könnten. "Wir sind immer noch in der Hurrikan-Saison, jetzt ist der Hauptzeitpunkt. Von daher ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass sich wieder ein Hurrikan bildet", sagte Sven Duske aus Baden-Württemberg, der seit November 2014 in Houston lebt und arbeitet, der dpa. In Teilen von Texas herrscht der Ausnahmezustand, nachdem der Tropensturm "Harvey" sintflutartige Regenfälle in die Gegend um Houston gebracht hat, die für heftige Überschwemmungen sorgten.