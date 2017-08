Bewaffneter aus Sachsen weiter auf der Flucht

07.08.2017 Dresden. Die Polizei in Sachsen sucht weiter nach einem bewaffneten Mann auf der Flucht. Bisher gebe es keine neuen Erkenntnisse zu seinem Aufenthaltsort, sagte ein Sprecher in Dresden. Der 43-Jährige aus Radebeul hatte am Samstag in Ullendorf bei Meißen einen Streifenwagen gerammt und auf Beamte geschossen und war dann geflüchtet. Der Mann war als Kleinkrimineller polizeibekannt. Die Suche mit Spezialkräften des Landeskriminalamts und einem Hubschrauber am Samstag war erfolglos geblieben.