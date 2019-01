Bewaffnete greifen an - Häftling entkommt

28.01.2019 Tarascon. Ein Häftling ist bei seiner Ankunft am Gericht im französischen Tarascon geflüchtet, nachdem seine Bewacher von Bewaffneten attackiert wurden. Die Angreifer hatten am Morgen mehrere Schüsse vor dem Gerichtsgebäude der Stadt in der Nähe von Marseille abgefeuert. Dabei wurde niemand verletzt. Bei dem Häftling soll es sich um einen 27-Jährigen handeln, der wegen Raubüberfalls angeklagt wurde und einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden sollte.