Berliner Staatssekretär soll BER an den Start bringen

06.03.2017 Berlin. An den Berliner Flughäfen werden nach einem offenen Führungsstreit die wichtigsten Führungsposten neu besetzt. Der Berliner Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup soll als neuer Flughafenchef den neuen Hauptstadtflughafen BER an den Start bringen. Der Aufsichtsrat ernannte den Stadtplanungs-Ingenieur einstimmig zum Nachfolger Karsten Mühlenfelds, der nach eigenmächtigen Personalentscheidungen morgen seinen Posten räumen muss. Zugleich kündigte der Aufsichtsratschef, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, seinen Rückzug aus dem Kontrollgremium an.