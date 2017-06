Berliner Clubs bedanken sich bei Party-Polizisten

28.06.2017 Berlin. Die Berliner Clubszene bedankt sich bei den Hauptstadt-Polizisten, die wegen einer ausgeuferten Party in Hamburg zurückgeschickt wurden. Die Beamten hätten den G20-Gipfel "mit Lebensfreunde, viel Körpereinsatz und Hingabe begleitet", teilte die Berliner Clubcommission mit. Der Zusammenschluss der Berliner Clubs halte den Polizisten "ein paar Gästelistenplätze" in einem Club ihrer Wahl bereit, so der Pressesprecher Lutz Leichsenring. Die mehr als 220 Berliner Polizisten waren nach Hamburg geschickt worden, um die örtliche Polizei beim G20-Gipfel zu unterstützen.