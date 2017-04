03.04.2017 In einer U-Bahn-Station im Zentrum der russischen Stadt St. Petersburg hat sich eine Explosion ereignet. Es soll Verletzte geben, meldet die Agentur Tass unter Berufung auf Sicherheitsbehörden. Detailssind noch nicht bekannt. Fotos in sozialen Netzwerken zeigen Verletzte auf dem Bahnsteig und zerstörte Türen eines U-Bahn-Wagens. Kremlchef Wladimir Putin war heute zu einer Konferenz in St. Petersburg.