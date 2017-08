Berichte: Trump geht in den Urlaub

03.08.2017 Washington. US-Präsident Donald Trump wird nach übereinstimmenden Medienberichten morgen in den Sommerurlaub gehen. Nach Angaben von US-Medien wie "ABC News", die das Weiße Haus zunächst nicht offiziell bestätigen wollte, verbringt Trump 17 Tage auf seinem Landsitz in Bedminster in New Jersey. Er hat dort einen Golfclub. US-Präsidenten gehen traditionell im August in den Urlaub. Trump selbst hat früher wiederholt gesagt, dass er Urlaub eigentlich nicht leiden könne. Wenn man seine Arbeit nicht genieße, sei man im falschen Job.