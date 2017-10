Berichte: Opfer der Messer-Attacke in Marseille waren Cousinen

02.10.2017 Marseille. Die von einem Angreifer am Bahnhof von Marseille getöteten Frauen waren Medienberichten zufolge Cousinen. Sie seien 20 und 21 Jahre alt gewesen, eine von ihnen habe in der südfranzösischen Hafenstadt studiert, berichteten der Nachrichtensender BFMTV und andere Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise. Der Mann hatte am Sonntag am Bahnhof Saint-Charles die zwei Frauen mit einem Messer getötet, bevor Soldaten ihn erschossen. Die Terrormiliz IS beanspruchte die Tat für sich. Ermittler untersuchen, ob es sich tatsächlich um einen Terroranschlag handelte.