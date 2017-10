31.10.2017 Paris. Eine Familie mit zwei Erwachsenen und drei Kindern ist in einem Haus in Nordfrankreich tot aufgefunden worden. Die Opfer wiesen Schussverletzungen auf, berichteten der Nachrichtensender BFMTV und andere französische Medien. Hintergrund sei wohl ein Familiendrama, so BFMTV. Das Haus der Familie liege in dem Ort Nouvion-et-Catillon zwischen Saint-Quentin und Laon im Nordosten des Landes.