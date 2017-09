15.09.2017 London. An einer U-Bahn-Haltestelle in London hat es Medienberichten zufolge eine Explosion gegeben. Rettungskräfte seien vor Ort, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA. Der Vorfall soll sich an der Haltestelle Parsons Green im Westen der britischen Hauptstadt abgespielt haben. Die Polizei konnte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur noch keine Angaben machen.