Berichte: Amal Clooney mit Zwillingen schwanger

10.02.2017 New York. Hollywood-Star George Clooney und seine Frau Amal erwarten nach Medienberichten Zwillinge. US-Schauspieler Matt Damon bestätigte dem Magazin "Vanity Fair" einen Bericht der Fernsehsendung "The Talk". Sein Kollege und Freund Clooney habe ihm bereits im Herbst bei einem Dreh davon erzählt, sagte Damon. "Ich habe fast angefangen, zu weinen. Ich habe mich so für ihn gefreut", erzählte Damon. Damals sei Amal Clooney seit acht Wochen schwanger gewesen. Das prominente Paar erwarte im Juni seine ersten Kinder, hatte die Moderatorin der CBS-Sendung, Julie Chen, berichtet.